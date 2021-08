Lazio, il lavoro è a metà: servono rinforzi e la squadra deve ancora imparare le regole di Sarri

Lunedì 9 Agosto 2021, 19:32



Si riparte. Domani a Formello appuntamento alle 17,45 per la ripresa degli allenamenti. Sarri e la squadra si ritroveranno e prepareranno la prima di campionato con l'Empoli per il 21 agosto. Luis Alberto e Cataldi, al momento, sono ai box, ma per entrambi non sembrano esserci allarmi importanti. L'italiano, che sta smaltendo una botta al ginocchio, già domani dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Stessa cosa per Luis Alberto alle prese con un affaticamento muscolare alla gamba destra che non gli ha consentito di poter disputare l'amichevole col Twente. In aiuto del Mago è piombato nella capitale il suo amico fidato e osteopata Ruben Ponce Allega, già collaboratore tecnico col Liverpool, Villareal e Valencia. Se non sarà pronto per domani, il Diez tra mercoledì e giovedì sarà agli ordini del tecnico.

FASE OFFENSIVA

Sarri è un po' dietro nella tabella di marcia. A questo punto del ritiro pensava di essere un po' più avanti nella fase tattica, ma non è così. La sua Lazio ancora non riesce ad immagazzinare i movimenti della fase offensiva. Ad approfondire il lavoro saranno soprattutto Felipe Anderson, Raul Moro e Immobile, con i primi due che dovranno dare un'accelerata in tutti i sensi. Da lavorare ci sarà anche per la difesa che, nonostante qualche errore nella fase iniziale, sta mostrando miglioramenti gara dopo gara. Bene la solidità e la concentrazione mostrata col Twente, meno la linea e il fuorigioco. Sarri è fiducioso e sfrutterà questi giorni per migliorare la compattezza della squadra dal punto di vista tattico.