Lazio, ecco il colpo per la difesa: arriva Musacchio dal Milan

Ecco il difensore. La Lazio ha trovato l’accordo col Milan e con Mateo Musacchio. Sarà l’argentino il rinforzo per il reparto arretrato biancoceleste per rimpiazzare l’infortunato Luiz Felipe. Non è ancora ufficiale, ma l'operazione è praticamente chiusa. Una trattativa lampo nata nelle ultime ore e conclusa nella notte in pochissimo tempo. I rapporti tra le due società sono ottimi e anche se i rossonero stavano dialogando con il Parma, appena è entrata in scena la Lazio il giocatore non ha avuto dubbi e ha chiesto di bloccare l’operazione per dare la preferenza ai biancocelesti.

APPROFONDIMENTI CALCIO Segna più di Sivori e ha la media di van Basten, Immobile... CALCIO Luis Alberto torna in campo, il recupero si avvicina

Musacchio già nelle prossime ore sarà nella capitale per sostenere le visite mediche ed essere a disposizione per la trasferta di Bergamo di domenica con l’Atalanta. Al giocatore verrà garantito uno stipendio di 700 mila euro fino a giugno, con opzione che scatterà a giugno per altri due anni a poco meno di 1,5 milioni di euro. Il centrale argentino sta sistemando la sua situazione contrattuale col Milan e potrebbe rescindere come aveva fatto Reina l’estate scorsa prima di approdare alla Lazio. Musacchio si era infortunato alla caviglia a giugno del 2020, si è sottoposto ad intervento che è perfettamente riuscito ed è rientrato in campo a dicembre, giocando in coppa Italia e in campionato. Inzaghi è soddisfatto, era il profilo che cercava, pronto, esperto e che arrivasse dal campionato italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA