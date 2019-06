Lazio, Tare sulle tracce di due giovani talenti per il dopo Milinkovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tutto mercato. La Lazio a testa bassa va avanti per la sua strada. È alla finestra per Milinkovic-Savic, lavora per adeguare il contratto di Luis Alberto e, sotto sotto, spera che il pressing di Inzaghi su Caicedo faccia breccia. Il Panterone è attratto dai soldi cinesi o arabi, tanto da aver rifiutato il rinnovo, ma qualche speranza c’è ancora, visto quanto accaduto con Luis Alberto. Nel frattempo il direttore sportivo ha chiuso per Jony e prosegue il suo lavoro per rinforzare difesa e centrocampo. Al tecnico piace Biraschi del Genoa, lo considera un prezioso jolly e Lotito, smentite a parte, ne ha già parlato con Preziosi. Il prezzo oscilla tra i 10-15 milioni di euro e non spaventa. Wallace sta trattando personalmente con il Flamengo e il suo ritorno in Brasile appare vicino. «Non so se resterò nella capitale, sto valutando alcune proposte», ha detto il centrale biancoceleste a O’Globo. La Lazio chiede otto milioni di euro, ma se tornerà in Brasile potrebbe andare anche in prestito. Il suo potente agente Mendes però è sicuro di poterlo piazzare di nuovo in Francia o in Inghilterra. Il giocatore è convinto che entro una decina di giorni riuscirà a trovare la sua nuova squadra.MEZZALE D’OROIn casa Lazio però c’è fermento per il futuro di Milinkovic-Savic. Il serbo, dopo cinque anni, ha fatto capire che vorrebbe nuovi stimoli. E’ allettato dalla possibilità di andare alla Juve, ma City e Psg sono pronte a parlare con Lotito. La richiesta, si sa, parte da 100 milioni di euro. Soldi che il club biancoceleste è pronto a investire per rinforzare la squadra, soprattutto a centrocampo, dove le giovani alternative al numero 21 laziale non mancano. Da tempo il direttore sportivo ha evidenziato due nomi: Yusuf Yazici del Trabzonspor e Dominik Szoboszlai del Saslisburgo. Il primo è di nazionalità turca, classe ’97, il secondo è ungherese ed è del 2000. Due giocatori che, secondo il dirigente laziale, farebbero la fortuna di Inzaghi e della Lazio. Su entrambi ci sono squadre sia italiane che inglesi, spagnole e tedesche. Una concorrenza agguerritissima, dunque.Sul talento del Trabzonspor la Lazio ha avuto diversi contatti con i suoi procuratori, anche se al momento non sono state fatte offerte ufficiali. Pare sia imminente una proposta di 15 milioni di euro più 3 di bonus. Molto simile a quella che la Lazio ha fatto al Bruges per Wesley. Probabilmente non basterà, visto che i turchi partono da venti milioni.IN PORTOGALLOIn Portogallo sono sicuri che Pedro Neto, il talento del 2000, dopo due stagioni in biancoceleste sia vicinissimo al Benfica. Operazione anche questa portata avanti dal suo agente, Jorge Mendes, che porterebbe nella casse di Lotito circa 20 milioni di euro, poco più rispetto a quanto era stato pagato dal Braga due anni fa. Nell’affare potrebbe entrarci anche Jordao, che non potendo essere tesserato dal Benfica potrebbe finire al Braga. Si era parlato di un coinvolgimento di Zivkovic, esterno di fascia, serbo classe’ 96, ma il suo nome non ha trovato conferme.