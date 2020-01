Lazio, Coentrao e Ghoulam per la fascia. In avanti si insiste per Paloschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inzaghi adesso ci crede. Vuole continuare a volare. Lo Scudetto è una pazza idea in cui continuare a credere. Ecco perché sta martellando Lotito e Tare per avere rinforzi dal mercato. Il tecnico vorrebbe avere una terza soluzione in attacco: ha chiesto Paloschi o addirittura il clamoroso ritorno di Matri (stesso manager Tinti). Per la fascia (da definire la situazione di Lulic) invece sono stati proposti due ex big: Couto ha proposto l’ex Real (svincolato) Fabio Coentrao e sopratutto Mendes il napoletano Ghoulam, ai margini dopo un infortunio dietro l’altro.DUE DUBBISolo due ballottaggi aperti, due dubbi veri in vista del derby, che fra oggi e domani saranno sciolti. Luiz Felipe o Patric, Correa o Caicedo davanti? Riflette, Inzaghi. In difesa rimane favorito il brasiliano, nonostante meriterebbe una grande chance lo spagnolo. Il titolare è spesso discontinuo, l’ex Barcellona invece sinora si è mostrato sempre diligente e continuo, ma è sempre stato schierato contro squadre medio-piccole. Per questo Inzaghi sembra orientato a evitarsi in un derby l’esperimento. Sarebbe una sorpresa vederlo contro la Roma subito in campo. Diverso è il discorso in attacco. Caicedo e Correa si contendono davvero, quasi alla pari, il posto. Entrambi sanno essere decisivi dall’inizio e a gara in corso. La differenza quindi potrebbe farla la condizione fisica. L’argentino è reduce da un guaio al polpaccio, a Napoli ha fatto il rodaggio, ma è rimasto fermo tanto tempo. Felipao invece, dopo essersi conquistato il rigore e aver lottato, martedì è stato sostituito. L’anno scorso nel derby di ritorno (12 marzo) prese il posto d’Immobile e aprì subito le danze del 3 a 0 al dodicesimo. Anche se Correa dal primo minuto garantirebbe un maggior pressing sul portatore di palla giallorosso (stile su Pjanic in Supercoppa per “liberare” di più Luis Alberto), potrebbe tornare all’antico ruolo di spaccapartite nella ripresa, quando l’avversario e più stanco e non riesce a stargli dietro.