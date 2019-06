Lazio, la doppia fascia del gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovare il gol perduto è la priorità emersa nell'ultimo vertice di mercato. Inzaghi e Tare hanno capito insieme cosa nel 3-5-2 s'è inceppato. Il diesse adesso è al lavoro per sistemarlo, così ecco Jony a un passo. 28 anni, l'ultima stagione con l'Alaves con cui ha giocato 37 partite, segnato quattro gol e fornito 11 assist, è stata la migliore della sua carriera. Miglior assist-man della Liga dopo Messi e Sarabia, che hanno spinto in questi giorni Tare all'accelerata. Jonathan Rodriguez Menendez, meglio conosciuto come Jony, è tornato dal prestito al Malaga con cui è in scadenza fra un anno, per questo costerà appena 6 milioni il cartellino. L'asturiano, utile come esterno anche per il passaggio al 4-3-3, firmerà un quadriennale da 1,5 milioni a stagione, c'è l'intesa totale col suo entourage, guarda caso lo stesso di Luis Alberto, col quale si lavora guarda caso per il rinnovo. La Lazio deve rimettere le ali, sugli esterni vanno trovati nuovi titolari. Anche perché è in uscita Marusic e, a sinistra, l'età avanza anche per capitan Lulic. Inzaghi nell'ultima annata non è riuscito a imporre la sua strategia di zemaniana memoria anche e soprattutto perché sulle fasce è venuta meno la qualità. Basti analizzare una clamorosa statistica: la squadra biancoceleste ha segnato appena cinque reti, facendo assist con un cross: è il peggior dato d'Italia con la Fiorentina e il decimo in Europa. Tra l'altro migliorato soltanto con l'acquisto di Romulo a gennaio. Capite perché ci sono 33 gol in meno dello scorso anno nel dato di fine campionato?E' il momento d'intervenire, senza se e senza ma. Durmisi non ha funzionato e verrà ceduto in prestito per evitare la minusvalenza. Intanto però si porta avanti con la Spal la trattativa per Fares a sinistra. Alla Lazio l’algerino piace, è uno dei nomi fatti da Inzaghi per dare una mano a Lulic. E Tare è pronto ad avallare la sua idea, tanto che nello scorso week-end c’è stato un primo contatto con Bagnati, il direttore sportivo del club ferrarese. I due hanno parlato di Murgia, ma soprattutto dell’esterno di fascia. La Lazio è disposta a tirar fuori tra i 7/8 milioni di euro, più il rinnovo del prestito del centrocampista e inserire il prestito di uno tra Capanni, Jordao e Djavan Anderson (che altrimenti andrà ad Auronzo). La Spal può trattare e ricevere una mano da Lotito per il riscatto di Fares dal Verona (4 milioni). E’ un affare che potrebbe decollare oppure spegnersi all’istante se le richieste ferraresi dovessero essere più alte. A destra la Lazio vuole rimettersi in contatto con lo Strasburgo per Kenny Lala, un giocatore che al dirigente albanese piace ancora parecchio. Così come Fosu-Mensah, cercato in prestito pure a gennaio. Alla ricerca del gol perduto, ma poi c'è chi dovrà mettere la palla dentro. Wesley è già il prescelto: «Ma Tare deve sbrigarsi». E' l'agente Nehmy a rompere il silenzio: «Stanno arrivando diverse offerte, la Lazio deve fare in fretta». Alberto Abbate Daniele Maglioccchetti