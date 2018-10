Lazio, Mauricio rescinde e saluta: «Lascio il club a testa alta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera d’addio. Mauricio Dos Santos saluta la Lazio dopo la rescissione del contratto. «Ogni addio è sempre complicato. Non è facile lasciarsi alle spalle una storia costruita con amore e dedizione - ha scritto su Instagram, il difensore brasiliano -. La mia strada con la Lazio, un passaggio contrassegnato da momenti felici e difficili». Finito ai margini del progetto biancoceleste sotto la gestione Inzaghi, l’ex numero 33 ha specificato: «Pochi atleti hanno il privilegio di indossare la maglia di un gigante del calcio come quella della Lazio. Pochi. Coloro che hanno questo onore devono sfruttare al massimo ogni secondo in questo club».GRAZIEInsomma, Mauricio è «molto grato» al club per «tutti per questi anni in Italia» e «in particolare, ai tifosi che mi hanno sempre inondato d’affetto». Difficile dimenticare la Serie A: «Mi mancherà tutto: il Paese, i tifosi e lo staff della Lazio. Non ho mai smesso di onorare quella maglia!». Arrivato nel gennaio del 2015 dallo Sporting Lisbona, Mauricio ha collezionato 56 presenze e un assist. Stagioni intervallate dai prestiti allo Spartak Mosca e al Legia Varsavia: «In tutte le gare e in tutti gli allenamenti ho cercato di dare il massimo. Lascio il club a testa alta e consapevole di aver sempre cercato di fare del mio meglio - ha ammesso il centrale -. Seguirò sempre la Lazio, anche da lontano! Un grande abbraccio, Mauricio!».