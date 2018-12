Lazio, Marusic out con la Samp: Patric in vantaggio su Caceres

Un recupero e una defezione. Simone Inzaghi ritrova Lucas Leiva e perde Adam Marusic. Il brasiliano ha partecipato alla seduta pomeridiana a Formello e ora punta il match con la Sampdoria, in programma sabato all’Olimpico. Il fastidio all’adduttore è ormai un ricordo e il regista giorno dopo giorno aumenterà i carichi di lavoro. Contro i blucerchiati, invece, non ci sarà Marusic, uscito malconcio dalla sfida con il Chievo Verona. Il montenegrino, che ieri sera si è sottoposto ad accertamenti, oggi non si è allenato. Si teme uno stiramento che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un paio di settimane almeno. Per sostituirlo il tecnico della Lazio ha due alternative: Patric e Cáceres. Lo spagnolo è in vantaggio sull’ex Juventus, ma i dubbi verrranno sciolti solo sabato mattina. © RIPRODUZIONE RISERVATA