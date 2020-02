Lazio, Marusic: Inzaghi ha una freccia in più verso lo scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corre, lotta e segna.spicca nella vittoria per 3-2 della Lazio a Marassi. Suo il gol in avvio che spezza l’equilibrio in favore dei biancocelesti. Una rete cercata con insistenza al termine di una progressione palla al piede. Il filtrante di Caicedo è un assist al bacio che l’esterno sfrutta a dovere. Quantità e qualità. Corsa e tecnica. Dinamismo e concretezza sotto porta. Il montenegrino non lascia scampo a Perin e dimostra grande duttilità. Nel primo tempo si muove sulla destra. Nella ripresa Simone Inzaghi lo sposta sulla sinistra dopo aver richiamato Jony in panchina. Insomma, un Jolly a disposizione del tecnico che può permettersi il lusso di lasciare Lazzari, l’acquisto più importante del mercato estivo, in panchina. Dopo Parma e Inter, un’altra prestazione da incorniciare. Non facile per uno dei “gregari”, che all’inizio dell’anno era stato frenato da un problema alla schiena. Un fastidio ormai superato. Adesso Adam si gode il momento, spera di trovare continuità e sogna ad occhi aperti. La corsa verso il tricolore passa anche dalla sue prestazioni.