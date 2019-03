Lazio, Marusic convince: gol e dinamismo sulla fascia destra

Un’altra prestazione positiva. Adam Marusic corre, lotta e segna contro il Parma all’Olimpico. E’ lui ad aprire le marcature dell’incontro. Un 4-1 netto, maturato già nel primo tempo, che rilancia le ambizioni dei biancocelesti verso la Champions League. All’inizio dell’anno il montenegrino era apparso spento, complice qualche infortunio muscolare. Nelle ultime gare, invece, ha ritrovato lo smalto migliore. Marusic contro i ducali è stato prezioso non solo in zona gol, ma anche in fase offensiva e difensiva. Una spina nel fianco per i difensori gialloblù, un aiuto per Patric chiamato ad affrontare la velocità di Gervinho. Insomma, Simone Inzaghi adesso può contare su un giocatore dal rendimento ritrovato. L’impegno, infatti, non è mai mancato, anche quando non era al top della condizione. Ultimo aggiornamento: 17:58





