Lazio, manca solo Pedro all'appello per Sarri. Sold out biglietti nel settore ospiti contro lo Spezia

Mentre extra campo le polemiche continuano a farla da padrone, la Lazio inizia la preparazione tattica per lo Spezia. Il ko nel recupero con il Milan ha lasciato senza dubbio qualche strascico mentale, ma almeno non ha spostato nulla nella corsa all’Europa League. Resta quello l’obiettivo dei biancocelesti nel finale di stagione, chiamati a tornare ai tre punti contro la squadra di Thiago Motta alla ricerca della seconda salvezza consecutiva in Serie A.

Lazio, iniziano le prove tattiche anti Spezia: manca solo Pedro agli ordini di Sarri

Proprio per questo Sarri ha già voluto tenere i suoi calciatori sull’attenti a partire dal pomeriggio odierno. La seduta odierna è stata aperta con un riscaldamento tecnico dopo il quale si è passati alle prove tattiche con due 4-3-3 contrapposti. Prima seduta tattica per il gruppo biancoceleste in vista di una gara contro lo Spezia per la quale i principali ballottaggi saranno in difesa tra Patric e Luiz Felipe per affiancare Acerbi e sulle fasce tra Marusic, Lazzari, Radu e Hysaj. Unico assente anche oggi Pedro, alle prese con un fastidio al polpaccio della gamba destra. Dopo aver saltato Torino e Milan con ogni probabilità l’esterno canario sarà costretto a dare forfait anche sabato contro lo Spezia.

Lazio, polverizzati i biglietti del settore ospiti del Picco: il comunicato della Curva Nord

Intanto la Curva Nord torna vicino alla propria squadra. Dopo la protesta contro il Milan assieme al Sodalizio della Tribuna Tevere, la frangia più calda del tifo biancoceleste sarà di nuovo accanto alla squadra di Sarri. «Tutti in treno a La Spezia, come ai vecchi tempi! Appuntamento sabato ore 11,15 stazione di Ostiense, per una trasferta da Laziali… Come piace a noi!», questo il comunicato apparso sui canali social della Nord. Polverizzati i 1129 posti del settore ospiti dello stadio Picco. Sarà necessaria la spinta dei tifosi biancocelesti in queste ultime quattro partite dove la Lazio si giocherà la qualificazione all’Europa League.