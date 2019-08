Lazio, Jony che caos: è scontro totale con il Malaga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fascia nella testa. Si è ambientato Jony a sinistra, lo ha dimostrato con un gol e il cross decisivo per Immobile nell’ultima amichevole in Spagna. Eppure ora il suo esordio rischia di diventare un enigma. Perché a Formello Inzaghi continua a testarlo (anche se dovrebbe rientrare a breve Lulic) nel quintetto titolare di difesa, ma sull’ufficialità del suo acquisto c’è ancora qualche riserva. Anzi si risolleva il caos, alimentato dalle parole al veleno a Marca di Al Thani, presidente del Malaga: «I nostri avvocati si stanno occupando del suo trasferimento illegittimo. Non sarà permesso di pagarci solo due milioni, vogliamo i 12 previsti dalla sua clausola». La Lazio si dice sicura di aver studiato il contratto in ogni sua postilla, ma era certa pure di avere il transfer entro Ferragosto direttamente dalla Fifa.FERMO AI BOXAl momento però al club biancoceleste non è ancora arrivata nessuna mail o lettera. E così è chiaro che l’esterno asturiano il 25 agosto non potrebbe debuttare, senza l’ok del massimo organismo non potrà giocare nessuna partita ufficiale. Tare e il segretario Calveri continuano a ostentare tranquillità, visto che mancano ancora 10 giorni. Giurano di non essere preoccupati nemmeno dalle parole di Al Thani: «Legali importanti stanno rivedendo tutti i contratti. Noi abbiamo parlato con il giocatore e la Lazio, ma loro, unilateralmente, hanno rescisso con il Malaga. Per questo non gli daremo il transfer, non ci hanno rispettato». Lo stesso è accaduto con Ricca (difensore passato dal Malaga al Bruges), ma alla fine il Bruges pagherà il bonifico di 3 milioni di euro.NODINei prossimi giorni spera di poter tirare un triplice sospiro di sollievo, la Lazio. Perché Tare è al lavoro per piazzare Wallace e Durmisi. Due giorni fa il ds ha avuto un lungo colloquio telefonico con Mendes, ha ricevuto rassicurazioni che entro 7-10 giorni il centrale brasiliano verrà sistemato. Il potente manager sta spingendo per la pista Valencia. La Lazio vorrebbe cederlo in maniera definitiva, ma si tratta al momento su un prestito oneroso, circa un milione di euro, più un riscatto a 4,5. Lotito ne vorrebbe 6, considerato che tre anni fa ne spese 8,5 per prelevarlo dal Monaco. Mendes é coinvolto in questo affare anche per un tornaconto personale: se riuscirà a risolvere la questione Wallace, potrebbe avere una corsia preferenziale per l’altro suo assistito Bas Dost per l’attacco. Per Durmisi resta in ballo il Fenerbahce, che ha urgenza di un terzino sinistro, visto che il titolare si é infortunato e tornerà a fine ottobre. Il danese, che ha tolto dai suoi profili ufficiali lo status di giocatore della Lazio, ha trovato un accordo di massima coi turchi, ma la Lazio pretende il riscatto a 5 milioni.TESTPer l’amichevole che Inzaghi vorrebbe disputare prima dell’inizio del campionato, si é aperta una possibilità di giocare domenica pomeriggio col Benevento, squadra allenata dal fratello Pippo (sembra che l’idea sia nata proprio dopo una telefonata tra lui e Simone), ma ancora non c’è niente di deciso e organizzato. Oggi se ne saprà di più.