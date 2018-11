Lazio, una maglia per due: Correa insidia Luis Alberto

Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ballottaggio in attacco. All’indomani della sconfitta con l’Apollon Limassol, Simone Inzaghi inizia a preparare la sfida con il Chievo Verona. Ciro Immobile è sicuro di un posto in avanti, mentre Correa e Luis Alberto si contendono una maglia da titolare per domenica sera al Bentegodi. L’argentino non ha convinto a Cipro, ma ha segnato al 93’ il gol del pareggio con il Milan. Il tecnico lo vede come un’arma in più, un asso nella manica da inserire a gara in corsa, e non è escluso che possa partire tra le riserve anche con i gialloblù. Discorso diverso per Luis Alberto: lo spagnolo è in crescita rispetto alle prime uscite, ma è ancora lontano dai livelli della passata stagione. Al momento è in vantaggio per giocare dal primo minuto, anche il mister si prenderà ancora 48ore per decidere. Poche chance, infine, per Caicedo, pronto a dare il suo contributo in caso di necessità.SCELTEIntanto, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Scarico per chi ha giocato a Nicosia, seduta normale per il resto del gruppo. Marusic è rimasto a riposto in via precauzionale, mentre Leiva è ancora in infermeria alle prese con un fastidio all’addome. Inzaghi spera di ritrovarlo contro la Sampdoria il prossimo 8 dicembre.