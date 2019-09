Lazio, Lulic: «È una storia già vista»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un film già visto. «Come ha detto mister Inzaghi questa è una lezione da imparare, ma vedo che queste lezioni si ripetono da un anno». Senad Lulic al termine della sconfitta con la Spal è convinto: la storia si ripete in negativo. Tre punti negli ultimi tre anni in casa dei ferraresi. Troppo poco per chi ha ambizioni da Champions League. «Abbiamo smesso di giocare dopo un gran primo tempo, questo è il problema principale», ammette il bosniaco in zona mista. «Giocare qui è sempre difficile, queste partite si possono vincere anche uno a zero. Dobbiamo essere più bravi a gestire il risultato». Insomma, bisogna lavorare sugli errori commessi per non ripeterli in futuro, anche perché «creare tante occasioni è positivo, ma c’è rammarico perché pensavamo di poter raccogliere più punti». L’importante è ripartire subito: «Il campionato è appena iniziato, dobbiamo continuare a mettere in difficoltà ogni avversario - ricorda Lulic -. Oggi faceva caldo, anche il terreno era duro, ma non penso sia una questione fisica». Niente alibi e subito testa alla gara con il Cluj in programma giovedì in Romania, primo turno del Gruppo E di Europa League: «E’ positivo rigiocare subito così possiamo dimenticare questa sconfitta. Cercheremo di ripartire immediatamente, in alcuni momenti è meglio non dire nulla a caldo».