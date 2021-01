Lazio, Lulic testato, ancora fermi Lazzari e Marusic

Verso Parma sempre con un filo d’ansia. Per la prima volta da mesi, Lulic è in campo e fa l’intero lavoro con la squadra, parte tattica e partitella in famiglia inclusa. C’è ancora un po’ di tempo per verificare al meglio le sue condizioni. La Lazio lo reinserirà in lista al posto di Anderson (che andrà sul mercato forse a Salerno o Benevento), solo quando si sentirà sicura. A brevissimo la decisione e il cambio con l’esterno olandese. Chi ha preoccupato un po’ sono stati Lazzari e Marusic che non si sono allenati. Il primo per un colpo alla schiena ricevuto durante il match contro la Fiorentina, il secondo per un po’ d’affaticamento. Entrambi domani mattina dovrebbero essere regolarmente al loro posto e partire con la squadra per l’Emilia. Si sono rivisti anche Fares e Correa in campo che hanno svolto un lavoro differenziato, con parte atletica e pallone. Per l’algerino ci vorrà ancora del tempo, difficile che al derby sia pronto, per l’argentino, invece, qualche possibilità di vederlo a disposizione per la sfida con la Roma, c’è, anche se lo staff medico frena e aspetta i primi due giorni della prossima settimana per pronunciarsi. Per la formazione dubbi in difesa tra Patric e Luiz Felipe e in attacco con Muriqi e Caicedo. Per quest’ultimo nelle ultime ore, oltre alla Fiorentina, è cresciuta una voce sull’Inter, ma da Formello smentiscono seccamente.

Ultimo aggiornamento: 22:02

