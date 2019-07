Lazio, Lulic: «L'obiettivo è sempre la Champions. Milinkovic? Speriamo resti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parola al capitano. Senad Lulic fa il punto della situazione nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista della Lazio mette nel mirino la Champions League, obiettivo stagionale e spera nella permanenza di Milinkovic.Quarto posto. «L’obiettivo rimane la Champions League. La Lazio non è da ottavo posto e dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare dai nostri errori. Ci serve una rosa molto lunga per raggiungere i nostri obiettivi. Speriamo di arrivare fino in fondo con una squadra che lotterà con meno infortuni possibili».Spogliatoio. «Abbiamo un gruppo spettacolare, un gruppo unito come l’anno scorso. Per andare in Champions serve un campionato perfetto. Proveremo a dare il massimo».Mentalità. «La testa ci è sempre stata, non entriamo in campo con la mentalità per perdere. Poi ci sono i cali in una stagione e si perdono partite inaspettate, come Spal e Chievo. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. Dobbiamo giocare come se fosse sempre l'ultima gara. Oggi giocare in Serie A contro qualsiasi avversario non è semplice, l'importante è dare il massimo in campo».Concorrenza. «Come ho detto prima la concorrenza fa bene a tutti. Avendo concorrenza nella squadra si può migliorare. Se rimaniamo questi, se arriva qualcun altro siamo a un buon punto».Supercoppa. «Ci siamo divisi le Coppe con la Juve, ci si pensa, dobbiamo capire quando giocare. Fa piacere giocare con un trofeo in palio, prima dobbiamo fare una bella preparazione».Calendario. «Non dipende l'ordine degli incontri, bisogna giocare con tutti. L'anno scorso abbiamo affrontato Napoli e Juve all'inizio, vedremo cosa succederà questa volta».Mercato. «Milinkovic per non è importante come tutti gli altri. E’ qui da diversi anni. Sa cosa vuol dire giocare alla Lazio. Jony speriamo ci dia una grande mano, un giocatore forte, fa piacere a tutti, non solo a me. Solo così si può migliorare».