Lazio, Lukaku verso il rientro: Basta rischia il posto

Mette la freccia, Jordan Lukaku. L'esterno della Lazio lavora per tornare in gruppo. La tendinopatia al ginocchio è ormai un ricordo. Dopo mesi di cure e allenamenti personalizzati, tra manipolazioni e corse sulla spiaggia di Maccarese, il belga sogna di tornare utile a Simone Inzaghi. Il tecnico lo ha escluso sia dalla lista Uefa sia dall'elenco del campionato. Giorno dopo giorno intensificherà le sedute di allenamento. Lo staff tecnico, in accordo con i medici, lo inserirà in maniera graduale. Quando ritroverà la forma migliore, il mister, come promesso, lo coinvolgerà nuovamente e non appena possibile lo inserirà nelle apposite liste. A farne le spese potrebbe essere Basta, che ha deluso nelle ultime uscite. Intanto, a Formello continua il lavoro a ranghi ridotti. Sono tredici i giocatori assenti per le convocazioni con le rispettive nazionali. Sabato ci sarà l'amichevole con la Primavera, un test per verificare la condizione fisica di chi ha giocato meno. Ancora assente Durmisi, reduce dalla lussazione del gomito, mentre Luis Alberto prosegue le terapie a domicilio con un suo fisioterapista di fiducia, conosciuto ai tempi del Liverpool, per smaltire la (presunta) pubalgia, fastidio che non risulta alla società.