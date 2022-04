Lazio, tre rientri in un colpo solo: Sarri ritrova Luiz Felipe, Radu e Luis Alberto

Pomeriggio ricco di rientri quello nel Lazio Training Center. In un colpo solo Sarri ha riabbracciato tre calciatori. In primis Luiz Felipe, reduce da un trauma distorsivo al ginocchio rimediato con l’Italia e fuori praticamente dal derby. C'è stata poi la conferma per Radu dopo la presenza di mercoledì mattina. Ottime notizie infine anche a centrocampo dove è tornato al seguito dei compagni Luis Alberto. Il Mago questa settimana non si era mai allenato destando qualche preoccupazione soprattutto dopo la dubbiosa Instagram story in cui la moglie Patrica scriveva: «Ci ha invaso il virus». Dopo tre giorni lontano dal campo il numero 10 è tornato agli ordini di Sarri rispedendo al mittente ogni perplessità.

La Lazio recupera i pezzi: i dubbi di Sarri in ottica Genoa

Intero allenamento per tutti e tre i suddetti calciatori oggi pomeriggio sul secondo campo di Formello dove è proseguita la preparazione alla sfida contro il Genoa. Torello, rapidità e infine ricca sessione tattica con diverse partite a campo ridotto prima di arrivare alle palle inattive. Nonostante i rientri la sensazione è che Sarri non voglia rischiare né Luiz Felipe e Radu, oggi entrambi schierati nella retroguardia a quattro con Lazzari e Acerbi. Stesso discorso con ogni probabilità per Luis Alberto. L’ultima panchina del Mago in campionato risale al 9 gennaio scorso contro l’Inter. Scalpitano al loro posto Patric e Lazzari in difesa e Basic a centrocampo. Il dubbio principale sarà in attacco per Sarri. Col rientro di Pedro dopo la squalifica ci saranno due posti per tre. L’esterno canario se la vedrà con Felipe Anderson e Zaccagni per affiancare Immobile nel tridente. Saranno questi i dubbi principali che Sarri si porterà almeno sino alla rifinitura prevista per domani nel centro sportivo biancoceleste.