Lazio, Luiz Felipe in dubbio per la Samp: il brasiliano vola in Germania per un consulto

Un volo in Germania per continuare le cure alla caviglia. Luiz Felipe è tornato oggi in Italia dopo un consulto all’estero per monitorare il suo infortunio. Si fece male in amichevole il 12 settembre contro il Frosinone. Un intervento duro di Kastanos lo costrinse ad uscire con le stampelle dallo stadio Benito Stirpe. Ha saltato le gare contro Cagliari, Atalanta e Inter. Sta lavorando per tornare a disposizione il prima possibile. La sua presenza contro la Sampdoria, in programma il 17 ottobre a Marassi, è a rischio. L’obiettivo di Simone Inzaghi è poterlo schierare per la prima di Champions League contro il Borussia Dortmund, prevista all’Olimpico il 20 ottobre. Se non dovesse farcela toccherà a Parolo fare gli straordinari in difesa, aspettando il rientro di Hoedt. In vista del match con i blucerchiati pochi dubbi in avanti: Immobile, squalificato, non ci sarà. Spazio alla coppia Caicedo-Correa, mentre Muriqi entrerà a gara in corso.

