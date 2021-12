Lazio, Sarri ritrova Luis Alberto e Zaccagni. Domani tocca a Pedro

Dopo la sfuriata torna il sereno in casa Lazio. In attesa della cena di Natale di stasera i biancocelesti, reduci dalla ramanzina di Sarri, nel pomeriggio si sono allenati. Prima seduta settimanale con il Genoa all’orizzonte. Un allenamento quello di oggi dal quale il Comandante ha ricevuto solamente buone notizie. Il gruppo è stato diviso come accade negli allenamenti di ripresa post match. Per tutti coloro che non hanno giocato al Mapei Stadium o al massimo sono subentrati, lo staff di Sarri ha previsto una seduta sia atletica che tecnica, culminata con una partitella a campo ridotto dopo il possesso palla. Per chi invece è stato schierato titolare contro il Sassuolo il programma di oggi è stato composto da un’attivazione atletica per poi passare ad una partita con le porticine.

Le condizioni di Zaccagni, Luis Alberto e Pedro

Tra questi ultimi c’era in primis Zaccagni, reduce da un trauma contusivo al polpaccio, ma atteso in gruppo. Oltre all’ex Hellas anche Luis Alberto ha svolto l’intera seduta pomeridiana, alzando di molto le quotazioni per un suo rientro contro il Genoa. Il Mago non era partito per Reggio Emilia per un edema al flessore della gamba destra. L’unico assente questo pomeriggio è stato Pedro. Per il numero 9 solo lavoro in palestra dopo il risentimento al polpaccio, ma pure per lui potrebbero esserci sorprese in positivo. Domani infatti è atteso in campo e non è da escludere che possa rientrare a disposizione già per la sfida di venerdì all’Olimpico. Spunti confortanti da Formello in vista della cena di Natale di stasera all’hotel St. Regis al centro di Roma.