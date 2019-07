Lazio, Luis Alberto vuole il Siviglia e non lo nasconde più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vacanza s’allena coi pantaloncini del Siviglia al rovescio e pubblica le immagini sui social, non nascondendo il suo pensiero. Così molti tifosi biancocelesti ora sono stanchi del doppio gioco di Luis Alberto. In tanti lo attaccano sul web e su Instagram: «Decidi una volta per tutte se vuoi tornare a casa o restare alla Lazio». Questo è anche quello che gli chiederà Lotito al suo ritorno a Formello. Il presidente è sempre più indispettito dal suo istinto quasi provocatorio, di fronte alle frecciate dell’ultimo mese è rimasto in silenzio. Ha promesso a Inzaghi di trattenerlo, ma c’è un limite a tutto, sopratutto al rispetto. Luis Alberto continua a fare il bello e il cattivo tempo, non solo in campo. Da una parte ha ammesso la telefonata d’Inzaghi che lo ha confermato per il prossimo anno e ha dato appuntamento ai compagni ad Auronzo; dall’altra ha continuato a mal celare il suo desiderio di tornare a casa con Lopetegui, l’ex ct della Spagna con cui è stato convocato in Nazionale per la prima volta l’anno scorso. La verità è che lo spagnolo si sta veramente muovendo sul doppio filo, ma così rischia di spezzarlo. Perché la Lazio ha già assicurato al suo entourage (lo stesso di Jony e ora di Durmisi) il rinnovo, ma non gli sta più bene questo atteggiamento.OFFERTARimane in bilico, Luis Alberto. La Lazio però non può ammetterlo, altrimenti cadrebbe nel tranello. E’ vero che spesso il numero 10 parla d’istinto, ma ora è evidente ci sia dell’altro. C’è davvero il Siviglia dietro, che spera in una rottura fra la società biancoceleste e lo spagnolo per poter dettare poi le condizioni per comprarlo. Luis Alberto è stato tolto dal mercato perché Inzaghi lo considera al centro del suo gioco, ma anche il tecnico si è reso conto che non ha senso tenerlo se non è motivato. Nella prima parte della scorsa stagione l’errore è già costato caro. Considerarlo ancora incedibile alle pretendenti è tuttavia strategico perché, in caso contrario, il Siviglia potrebbe approfittarne per un ricatto. Per Lotito si parte da 40-50 milioni per Luis Alberto, anche se a 30 lo lascerebbe libero. Il club andaluso invece tergiversa per formulare l’offerta al ribasso da 20-25 milioni al momento giusto, ma in Spagna assicurano che il numero 10 sia per Lopetegui e per il ds Monchi un acquisto prioritario per il progetto.RIBALTONEE se alla fine il big a partire fosse Luis Alberto? Non è un’opzione da escludere, ma è chiaro che lo spagnolo non garantirebbe gli stessi guadagni di Milinkovic altrove. Sergej vale più del doppio, ma per questo è ancora più difficile trovare l’acquirente perfetto. Il serbo vuole fare il salto, la Juve sembra averlo tradito dopo l’accordo. Di qui il like ai colori del Psg, che però non si è ancora fatto sotto con una vera proposta alla Lazio. In realtà l’agente Kezman e Leonardo avrebbero già stretto un patto (25 milioni in 5 anni) per l’ingaggio, ma ora bisogna trattare con Lotito. E fare i conti pure con Inzaghi, che aveva preteso di rinunciare solo a uno fra Luis Alberto e Milinkovic al momento della firma sul rinnovo. In ogni caso rischia di trovarseli entrambi in ritiro, senza sapere quale sarà il loro futuro. C’era una dead line per averlo chiaro, bisognerà invece rivedere i piani in questo luglio.