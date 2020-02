Lazio, Luis Alberto: «Con il Verona un pari che sa di poco». Immobile: «A testa alta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un punto in più, ma con l’amaro in bocca. Luis Alberto non si nasconde all’indomani del pareggio con l’Hellas Verona: «Questo pareggio sa di poco. Aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta - le parole dello spagnolo sul suo profilo Instagram -. Domenica abbiamo un’altra opportunità per continuare a salire in classifica. Al lavoro!». Insomma, testa bassa e pedalare con direzione Parma. Domenica alle 18 la Lazio giocherà in trasferta al Tardini senza Radu e Milinkovic, entrambi squalificati, mentre buone notizie arrivano dal centrocampo. Cataldi in mattinata si è allenato in gruppo e sembra aver smaltito il problema al polpaccio. Il classe ’94 potrebbe essere una risorsa in più per il tecnico che cerca di tenere l’umore alto nello spogliatoio, aiutato da Ciro Immobile. «Sempre a testa alta e sempre forza Lazio! Grazie ai nostri tifosi per il sostegno», scrive su Instagram l’attaccante.