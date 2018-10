Lazio, Luis Alberto torna in gruppo, Berisha scalpita per l'esordio in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sogna l’esordio con la maglia della Lazio, Valon Berisha. Il kosovaro non vede l’ora di giocare. L’infortunio alla coscia sinistra lo ha tenuto ai box per troppo tempo. Dal 22 luglio scorso, giorno dell’infortunio durante il ritiro di Auronzo di Cadore, l’ex Salisburgo ha lavorato per tornare in campo tra ricadute e timori. L’occasione per debuttare potrebbe essere la seconda gara d’Europa League in casa dell’Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera in Germania. Il centrocampista è in ballottaggio con Milinkovic, uno dei pochi titolari che Inzaghi potrebbe escludere dal turnover. Discorso diverso per Luis Alberto, tornato ad allenarsi in giornata, dopo l’assenza nella seduta di ieri. Lo spagnolo potrebbe accomodarsi in panchina contro i tedeschi per far posto a Correa. “El Tucu” è pronto a far coppia in attacco con Caicedo dal primo minuto.Intanto, il ds biancoceleste Igli Tare è stato premiato in Albania come “Albanian Sports Ambassador”. L’evento, promosso dalla federazione sportiva albanese, intende insignire gli uomini sportivi del Paese che si sono distinti nelle rispettive discipline. Tare ha ricevuto il Main Award (il riconoscimento più importante) e ha espresso la sua soddisfazione: «Qui mi sento a casa. L'ho detto anche sul podio che questo è un premio speciale - ha rilevato l’ex calciatore a Telesport -, è la prima volta che ottengo una valutazione simile in Albania. Mi sento molto bene, sento di dire che sono stati ripagati sudore e sacrifici. Condivido questo premio con l'allenatore dell'Under 21 albanese, Alban Bushi».