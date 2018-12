Lazio, Luis Alberto: «Ora sto bene e sono pronto per l'Atalanta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una magia per riprendersi la Lazio. Luis Alberto, tra i migliori contro l’Eintracht Francoforte, non vede l'ora di affrontare il match con l’Atalanta di lunedì sera: «Siamo già pronti per riprenderci nella prossima gara - ammette lo spagnolo su Instagram -. È stato molto importante per me giocare 90 minuti senza sentire alcun fastidio». Il riferimento è alla pubalgia che da settimane lo tormenta, impedendogli di esprimersi al meglio. «Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto nella difficoltà - aggiunte l’ex Siviglia -, soprattutto voi che nell’ombra siete stati sempre a disposizione». Un messaggio rivolto ai suoi fisioterapisti e alla moglie Patrizia. «Ora divertiamoci», conclude il numero 10 biancoceleste. Una speranza condivisa dal tecnico Simone Inzaghi, che ieri lo ha schierato all’Olimpico con Correa. Un esperimento riuscito che il mister potrebbe riproporre in futuro.