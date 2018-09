Lazio, Luis Alberto: «Ora sotto col Genoa». Radu brucia le tappe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha intenzione di fermarsi, Luis Alberto. Il trequartista della Lazio ha già messo il Genoa nel mirino. All’indomani del successo con l’Apollon Limassol, Don Luis si proietta alla sfida di domenica contro i rossoblù: «Abbiamo cominciato l’Europa League con una vittoria. Ora testa alla Seria A». Smaltita la pubalgia, lo spagnolo sta ritrovando la forma miglior per tornare a fare la differenza. In campionato ha già segnato al Frosinone e spera di essere decisivo anche nei prossimi match.RECUPERIIntanto, la squadra è tornata a lavorare a Formello. I protagonisti della vittoria contro i ciprioti hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente. Berisha ha partecipato solo in parte agli esercizi con i compagni, mentre Luiz Felipe ha continuato il protocollo personalizzato. Entrambi saranno a disposizione per la trasferta con l’Udinese, in programma mercoledì 26 settembre alla Dacia Arena. Buone notizie da Radu: il romeno, alle prese con un fastidio alla coscia sinistra, è già tornato a correre.