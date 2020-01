Lazio, scudetto il bello all'Olimpico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby è stata la peggior partita giocata dalla Lazio in questa stagione. E’ stato lampante. I numeri confermano. Mai come contro la Roma i biancocelesti hanno fatto fatica a costruire gioco affidandosi solo a lanci lunghi. E pensare che finora la Lazio si era distinta proprio per i gioco espresso. Brava la Roma, sicuramente. Ma c’è anche un leggero appannamento più mentale che fisico. Le undici vittorie di fila un po’ hanno imballato le gambe ma soprattutto hanno bruciato tante energie della testa. Lo stress pscicologico aumenta con l’aumentare degli obiettivi. Le partite contro Brescia e Napoli avevano già acceso un piccolo campanello. Non fa testo la gara con la Samp, partita subito in discesa. Nel derby la Lazio è apparsa in affanno ancora. Lo dice il 38% dei contrasti vinti contro il 62% della Roma. Appena quattro occasioni da gol. Due tiri in porta. E il 33% di possesso palla. Mai avuti numeri così bassi.Nonostante tutto i biancocelesti hanno comunque guadagnato un punto sulla Juventus capolista. Le prossime 4 partite diranno tanto su quella pazza idea che dalle parti di Formello non è così più tanto folle. L’Olimpico come fortino in cui preparare l’assalto. Lì, dove la banda di Inzaghi non ha mai perso: 8 vittorie e due pareggi. Domenica la Spal e poi il recupero con il Verona. Due gare abbordabili per ritrovare subito la brillantezza e il passo vincente. Un successo nel recupero contro l’Hellas accorcerebbe ulteriormente il distacco dalla Vecchia Signora e consentirebbe il possibile sorpasso all’Inter al secondo posto. Poi la trasferta di Parma e lo scontro diretto proprio contro i nerazzurri. In casa dei gialloblù il test per capire lo stato di forma. Servirebbero 9 punti per arrivare al duello con Conte magari già sopra.Oltre alle gambe servirà la testa. La sfida più difficile è proprio quella di mantenere gli stimoli costanti. Ecco perché bisognerebbe evitare scenate come quella di Luis Alberto (la società lo ha multato). Settimana difficile per lo spagnolo alle prese con i soliti problemi di pubalgia che sono tornati a farsi sentire. Era già successo con Immobile praticamente un girone fa. Lo Scudetto è una pazza idea ma solo una mente lucida può inseguire una lucida follia.