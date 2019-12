Lazio, Luis Alberto: «Per lo scudetto è ancora presto. Sogno Euro2020»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per lo scudetto è ancora presto, procediamo un passo alla volta. Parlarne ci distrae soltanto». Vola basso Luis Alberto, anche durante le vacane di Natale. Il fantasista della Lazio pensa prima alla Champions League, obiettivo stagionale fissato in estate: «Essere in lotta per il titolo sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti». Tradotto: chi va piano, va sano e va lontano. Un passo alla volta, poi a marzo si vedrà. “El Mago” riconosce diversi meriti a Simone Inzaghi per l’exploit della squadra in campionato: «Il mister mi ha dato più libertà e spazio, vuole che io sia più protagonista e per ora sta andando bene sia agli altri che a me». Re degli assist in Europa, l’ex Siviglia «quest’anno ha raggiunto un livello molto alto, prendendosi nuove responsabilità». Uno scatto i mentalità ottenuto con il lavoro in allenamento, giorno dopo giorno: «La scorsa stagione non ho fatto il ritiro precampionato con la squadra, ero infortunato. Ho iniziato al 20% e ho giocato quasi tutto l'anno infortunato - dichiara Luis Alberto - . Ma quest'anno è tutto diverso. Gli assist? Molte ore di allenamento e avere feeling con i compagni». La testa è già al prossimo match di campionato con il Brescia del 5 gennaio, ma Luis svela il suo sogno nel cassetto per il 2020: «Spero di continuare così, l'ho già detto in altre occasioni. C'è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare agli Europei con la Spagna, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti altri grandissimi giocatori che vogliono lo stesso».