Lazio, Luis Alberto: «Scudetto? Non è un obiettivo». Milinkovic: «Pronto per nuove imprese»

«Lo scudetto non è un obiettivo razionale. Per ora dobbiamo dimenticarlo». Vola basso, Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, autore del gol che ha aperto il 3-1 contro la Juventus in Supercoppa, vuole «guardare partita per partita e ad aprile valuteremo a che punto ci troveremo». Insomma, un passo alla volta, ma con la consapevolezza di essere una formazione competitiva: «Sono sicuro che, se la squadra dovesse continuare a competere su questi livelli e con questa mentalità vincente, alla fine raggiungerà gli obiettivi. Naturalmente, se abbassassimo la guardia poi faremmo un passo indietro che non possiamo permetterci». Il ruolino di marcia è impressionante, soprattutto nelle ultime otto gare di campionato, vinte consecutivamente: «Siamo consapevoli che negli ultimi anni non abbiamo raggiunto i traguardi, che ci eravamo prefissati perché non siamo riusciti a restare forti fino alla fine. Abbiamo imparato dai nostri errori e ciò non accadrà più», spiega lo spagnolo, tornato a Siviglia per godersi il Natale in famiglia, come altri suoi compagni.RICARICARE BATTERIEMilinkovic ha scelto le Maldive per rilassarsi, aspettando la ripresa del campionato. «Le vacanze servono per ricaricare le batterie! Sto con la mia ragazza e mi preparo per le prossime imprese. Buone feste dal sergente, e sempre e solo forza Lazio», il post del serbo su Instagram.