Lazio, Luis Alberto in ripresa, oscurato da Correa

Ultimo aggiornamento: 21:59

Segnali di ripresa. Luis Alberto, partita dopo partita, cerca si riprendersi la Lazio. Il gol di Correa contro il Milan oscura la prestazione dello spagnolo, che mette in campo qualità e quantità. Don Luis duetta con Immobile, triangola con Milinkovic e cerca spesso l’assist vincente. Una prova di spessore rispetto alle uscite precedenti. Il “Mago” non è ancora ai livelli della passata stagione, al netto di una pubalgia che lo tormenta da settembre, ma la prova è incoraggiante. L’ex Siviglia sente la fiducia del tecnico e spera di ripagarlo al più presto. Giovedì riposerà in Europa League nella trasferta contro l’Apollon Limassol. Riprenderà il suo posto domenica prossima a Verona contro il Chievo. Avrà una settimana intera per prepararsi al meglio, ripartendo da quanto di buono fatto all’Olimpico. Luis vince il duello a distanza con il connazionale Suso, controllato da Radu sulla sinistra. Non ancora quello con Correa, arma letale dalla panchina. Non è escluso che Inzaghi possa continuare in futuro la staffetta trai due. In attesa che Luis Alberto torni ad incantare con le sue magie.