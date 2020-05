Lazio, Luis Alberto tra rinnovo e allenamenti: «Il conto alla rovescia è iniziato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finalmente sono tornato a fare quello che mi piace. Inizia il conto alla rovescia per il ritorno in campo». Luis Alberto è al settimo cielo per la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Formello. Durante la quarantena si era tenuto in forma nella sua abitazione di Roma Nord tra corsa, ciclette e piscina. Sedute mattutine e pomeridiane, senza dimenticare le lezioni di yoga, seguite rigorosamente in streaming con un istruttore spagnolo. Barba incolta, capello lungo, ma fisico asciutto e scattante. I compagni di squadra, lo scorso martedì, si sono complimentati con lui per la tenuta atletica. Del resto gli stimoli non mancano all’ex Siviglia, che sogna di riprendere la volata scudetto, aspettando novità sul rinnovo. Manca solo l’ufficialità per il prolungamento del contratto fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio da top player. Luis Alberto, tra parte fissa e bonus legati ad assist e obiettivi, potrebbe arrivare a guadagnare ben oltre i 3 milioni di euro a stagione. Un motivo in più, durante l’isolamento, per stringere i denti e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato.