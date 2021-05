15 Maggio 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 1 minuto)







In doppia cifra nella stracittadina come gli è successo solo una volta dal suo sbarco nel 2016 in Italia. Luis Alberto si scalda ancora. Aveva provato a raggiungere quota 10 gol col Parma, lo ha fermato la traversa. Adesso vuole fare il bis nel derby come all’andata. In realtà ha già sbranato tre volte alla Roma, ma è rimasto impresso l’ultimo 3 a 0 per l’azione pazzesca. Ventidue passaggi che avevano coinvolto tutta la squadra, compreso Reina. Guarda caso, stasera torna lui in porta, nonostante la gran partita di mercoledì di Strakosha: c’è stato un incontro per il suo rinnovo due settimane fa con l’agente Castagna, ma avanza sempre più la cessione obbligata. Si lavora sul prolungamento (che non esclude la vendita) di Marusic, che Inzaghi ripropone con Acerbi e Radu in difesa. Scontato Lazzari, gioca dunque l’eroe Lulic sull’altra fascia. In mediana, superata la squalifica, torna Leiva, ma soprattutto Milinkovic col setto nasale operato e la maschera. Davanti accanto al cecchino Immobile, riecco Correa, si spera in versione fenomeno anti-Milan e non giocoliere fumoso visto con Fiorentina e Parma. Inzaghi ieri ha fatto un’ora di riunione tecnica per trasmettere il veleno e la carica.