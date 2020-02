Lazio, Luis Alberto punta la vetta: «Ora più che mai». Immobile: «Insieme si può»

Vittoria sul campo, gioia sui social network. La Lazio passa 1-0 in casa del Parma e continua il sogno scudetto. «Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Insieme abbiamo fatto un passo molto importante. Abbiamo la motivazione, il desiderio, la forza e l’ambizione. Ora più che mai» scrive Luis Alberto su Instagram. Il “Mago” prende per mano la squadra e non ha intenzione di fermarsi. Gli fa eco Ciro Immobile: «Avanti Lazio e grazie ai nostri tifosi per l’aiuto. Il bomber della Nazionale è a secco da due partite, ma al Tardini non ha fatto mancare il suo contributo. Sintetico, invece, il post di Luiz Felipe, autore di una prestazione quasi perfetta: «Senza limiti». Insomma, l’entusiasmo è alle stelle e domenica all’Olimpico arriverà l’Inter di Conte, prima in classifica con la Juventus, distante soltanto un punto.





