Lazio, Luis Alberto punta l’Empoli. Caicedo: «Vittoria di squadra»

Ha chiesto il cambio per precauzione, Luis Alberto, ma contro l’Empoli vuole esserci. Il trequartista della Lazio, dopo l’assist a Caicedo contro il Frosinone, è uscito anzitempo dal Benito Stirpe per un problema muscolare. Abbandonando il campo, lo spagnolo si è toccato la coscia sinistra: un gesto che ha destato preoccupazione sia nei tifosi che nello staff tecnico. In mattinata l’ex giocatore del Siviglia ha partecipato al riscaldamento nel centro sportivo di Formello, indossando le scarpe da ginnastica. Un segnale positivo in vista del suo recupero per la partita contro l’Empoli, in programma giovedì sera all’Olimpico. Simone Inzaghi spera di averlo a disposizione e incrocia le dita anche per Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata ha accusato un affaticamento muscolare dopo il match con i gialloblu e oggi si è allenato in palestra. Buone notizie, invece, da Luiz Felipe, ormai recupero dal problema alla coscia, mentre Wallace, dopo lo stiramento rimediato con l’Inter, ne avrà per almeno un mese.GIOIA SOCIALIntanto, sui Instagram Felipe Caicedo festeggia per il successo in Ciociaria: «Tre punti da squadra, continuiamo così», ha scritto l’autore del gol vittoria.