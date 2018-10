Lazio, Luis Alberto pedala verso il recupero e punta il Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Comenzamos!». Così scrive Luis Alberto su Instagram, mentre si allena sulla cyclette. Tradotto: «Cominciamo!». Lo spagnolo, alle prese con una sospetta pubalgia, intensifica gli allenamenti dopo le cure a domicilio. Seguito da Ruben Pons Aliaga, suo fisioterapista di fiducia conosciuto ai tempi del Liverpool, il numero 10 biancoceleste mette il Parma nel mirino. L'ex Siviglia spera di tornare in campo domenica prossima al Tardini, ma non è sicuro di un posto da titolare. Se a partire da martedì, giorno concordato con la società per il suo rientro in gruppo a Formello, il giocatore non accuserà ulteriori problemi, sicuramente sarà a disposizione per la trasferta in Emilia. Altrimenti, Simone Inzaghi potrebbe valutare l'idea di lasciarlo a riposo.Joaquin Correa scalpita per avere un'altra chance e non vede l'ora di dimostrare ancora il suo valore. L'argentino non ha superato Luis Alberto nelle gerarchie, ma partita dopo partita si è guadagnato la fiducia del mister. Intanto, la squadra si gode 48 di relax. Il tecnico ha concesso due giorni liberi per ricaricare le batterie, approfittando della sosta del campionato. Sono undici i giocatori biancocelesti impegnati con le rispettive nazionali, che negli ultimi giorni hanno costretto il mister a lavorare a ranghi ridotti. Non a casa durante il test di ieri contro la Primavera, vinto per 3-0, è stata provata la difesa a quattro. Uno schieramento imposto più dalle esigenze del momento che dalla reale volontà dell'allenatore, fedele al collaudato 3-5-2.