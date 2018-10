Lazio, Luis Alberto non si allena: Correa sempre più in rampa di lancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dimenticare il derby e riprendere la strada interrotta. E’ questo l’imperativo in casa Lazio, che torna ad allenarsi a Formello. Riscaldamento, lavoro atletico e partitella senza i titolari che hanno giocato sabato contro la Roma. Radu c’è, ma solo inizialmente. Il romeno, smaltita la contrattura al polpaccio sinistro, si sta gestendo in vista dei prossimi impegni. Simone Inzaghi spera di averlo a disposizione già da giovedì, quando la squadra giocherà in casa dell’Eintracht Francoforte per la seconda giornata d’Europa League. In Germania potrebbe esordire Valon Berisha, ormai recuperato dalla lesione alla coscia sinistra. Intanto, Luis Alberto non partecipa alla seduta. Lo spagnolo, finito al centro delle critiche dopo la deludente prestazione del derby, non si vede in campo nel centro sportivo biancoceleste. Non è escluso che Inzaghi, in attesa che ritrovi lo smalto migliore, possa preferirgli Correa sia in coppa che in campionato. “El Tucu” nel derby ha fatto vedere giocate che fanno ben sperare per invertire la rotta dopo la batosta nella stracittadina.