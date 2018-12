Oggi scatta il ritiro, tifosi furiosi con Milinkovic e Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al quinto posto e dopo tre pareggi (in mezzo però anche la debacle di Cipro) il ritiro punitivo può sembrare azzardato, ma Lotito pretende di ricompattare subito e in tempo questo gruppo. Qualche mugugno di troppo e una certa aria d’inconcepibile rassegnazione hanno fatto scattare in una settimana l’allarme. Così da oggi tutti rinchiusi dentro Formello a pedalare: «Mai mollare. Alziamo la testa da uomini, accettiamo le critiche e ripartiamo più forti come già fatto in passato, combattendo per la maglia che indossiamo. Abbiamo problemi di mentalità, giusto intervenire ora. Difficile rifare 29 gol», il messaggio d’Immobile ai compagni, ma soprattutto ai tifosi. Furiosi come il presidente per il primo tempo di Verona. Inzaghi ieri ha tenuto a rapporto per due ore la squadra nel centro sportivo, vuole sapere se è ancora con lui tutto lo spogliatoio, visto che Lotito teme ne abbia perso il controllo. I senatori restano dalla sua parte, ma pure da loro il tecnico si è sentito tradito. Nulla in confronto a come si stanno comportando i suoi ex gioielli Milinkovic e Luis Alberto.Uno ha riavvertito la pubalgia alla vigilia della sfida col Chievo, l’altro è stato di nuovo un fantasma in campo: «Non sono contento della mia stagione, devo migliorare anche a livello mentale, mi alleno giorno per giorno per riuscirci. Ritiro? E’ giusto, lo ha deciso la società. Stiamo 5 giorni tutti insieme, parleremo e andremo a vincere. La gente dice che valgo 150 milioni, a me non interessa. Devo dimostrarlo sul campo». Lotito è il primo ad essere irritato con entrambi. Contestati malamente già dopo le sconfitte nel derby e a Francoforte: «Milinkovic e Luis Alberto finti talenti solo a caccia di contanti», recitava uno striscione immortalato a Ponte Milvio. Così la Voce della Nord ieri ha rincarato la dose: «Chi ha perso le motivazioni con questa maglia, se ne vada. Un atteggiamento come quello di Verona non si deve più rivedere, soprattutto da parte di alcuni giocatori. Vogliamo grinta e coraggio, ma anche l’umiltà da parte di chi pensa di valere 150 milioni. Ben venga il ritiro». Alla prima occasione in casa, sabato contro la Sampdoria. Speriamo che Leiva riesca a rimettersi sulle spalle la Lazio. Ieri ha già iniziato il programma che dovrebbe riconsegnarlo a Inzaghi. Il suo rientro era stato forzato per il Sassuolo prima della sosta, ma l’azzardo aveva ingrandito l’ematoma. Adesso Lucas è pronto a ridare consistenza alla mediana sprofondata a Verona. Insieme all’adduttore di Marusic, solo in teoria alle prese con una contrattura: lo staff medico al momento non può escludere lo stiramento, gli esami daranno il responso. A destra, anche secondo la Nord a priori certo: «La società deve pure intervenire sul mercato».