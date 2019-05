Lazio, Luis Alberto torna "Mago": una mezzala con i numeri da trequartista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rigore in movimento e un assist per la corsa all’Europa League. Alla Sardegna Arena Luis Alberto è tornato “Mago”. Gol e giocate di prima contro il Cagliari, aspettando la finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Un girone dopo lo spagnolo conferma di trovarsi meglio nel modulo fantasia. Proprio contro i rossoblù, lo scorso gennaio, Simone Inzaghi varò lo schieramento con lui e Milinkovic ai lati di Leiva. La Lazio vinse 4-1 e l’ex Siviglia aprì le marcature all’Olimpico. Insomma, lo stesso copione di ieri con qualche novità rispetto alla sfida di gennaio: Badelj in regia (poi sostituito a gara in corso da Cataldi) con Parolo preferito all’acciaccato Sergej. Collante fra i reparti, Luis Alberto detta i tempi della manovra laziale. Le azioni più pericolose passano tutte dai suoi piedi. Si incarica dei calci piazzati, duetta a meraviglia con Correa ed è letale negli ultimi metri. L’assist per il raddoppio del “Tucu” è un filtrante delizioso al termine di una ripartenza. Finora sono 36 le presenze in totale, condite 6 gol e 9 assist. Nessun giocatore straniero è stato così decisivo in rapporto alle partite giocate nelle ultime due stagioni di Serie A. Numeri che confermano la propensione offensiva dello spagnolo, che nella passata stagione era arrivato in doppia cifra. Partita dopo partita è diventato prezioso anche in fase di non possesso. Il ruolo che Inzaghi gli ha cucito addosso ormai gli sta a pennello.