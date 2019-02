Lazio: Luis Alberto, mago di centrocampo. Immobile avrà Caicedo al suo fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma più. Il Mago è tornato davvero. Corre e contrasta senza sosta, deliziando con tocchi di classe compagni, tecnico e tifosi. Dopo aver sofferto e vissuto l’ennesimo momento d’ombra, Luis Alberto ha rialzato di nuovo la testa, mettendosi finalmente dietro le spalle un periodo complicato. E’ senza dubbio lui la chiave della ritrovata brillantezza della Lazio. Ora l’ex Liverpool è tornato a sorridere e a divertirsi in campo, per lui parlano le prestazioni sul terreno di gioco. Oggi a Frosinone giocherà la decima gara di fila, l’ottava da titolare. Una rinascita vera e propria. A novembre, nel momento peggiore, dove sembrava perso quasi del tutto, nessuno ci avrebbe scommesso. E invece, eccolo qui, nuovamente a spadroneggiare con assist e magie.LEADER DI CLASSEUn ruolo, la mezzala, che Inzaghi gli ha cucito addosso e grazie al quale è tornato a dettare legge in mezzo al campo. Con lo spagnolo che parte da dietro, libero di spaziare e variare il gioco della formazione biancoceleste, ne hanno giovato Immobile e Correa. Il bomber sembra avere più occasioni, l’argentino più sicurezza e consapevolezza nelle giocate. Rispetto all’anno scorso è molto indietro nei gol e negli assist, tre reti e cinque assist, appena un terzo dell’anno scorso, ma il girone di ritorno è appena cominciato e c’è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata. L’unico gol realizzato in campionato fu proprio al Frosinone un girone fa. Era il due settembre, era un altro Luis Alberto, pieno di paranoie e fastidi. Quello attuale è di nuovo un’”Artista del Pallone”, libero di testa e felice di essere nuovamente il leader tecnico della Lazio.TRE BALLOTTAGGIDavanti a lui ci sarà Immobile, probabilmente con Caicedo, mentre Correa entrerà a gara in corso. Un po’ di dubbi di formazione ci sono, eccome, anche perché tra tre giorni si gioca con l’Empoli. In mezzo con lo spagnolo sicuro Parolo, mentre in regia uno tra Badelj e Leiva. A destra Marusic titolare, con Romulo che scalpita, anche lui pronto a subentrare nella ripresa. A sinistra altro ballottaggio tra Durmisi e Lulic, con il primo in leggero vantaggio. Sicurezza in difesa dove, per le assenze di Wallace e Luiz Felipe, agiranno Bastos, Acerbi e Radu.