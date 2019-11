​Lazio, Luis Alberto torna "Mago": in Europa è il secondo miglior uomo assist

Ultimo aggiornamento: 18:41

“Mago” piglia tutto. Luis Alberto sta vivendo una stagione da record. Il fantasista della Lazio è il migliore in Europa nella classifica delle occasioni da gol create con i passaggi filtranti. Sei volte con il suo tocco tra le maglie avversarie ha mandato in rete i compagni biancocelesti. Di Maria (secondo a quota cinque), James Rodriguez, Mahrez, Slimani e Berardi lo inseguono nella speciale graduatoria. Le cifre che testimoniano il momento positivo dell’ex Siviglia non finiscono qui: è il secondo milgior assist-man continentale con otto i passaggi vincenti in 12 partite, dietro solo a Kevin De Bruyne del Manchester City. E' al primo posto, invece, nella classifica italiana con otto assist, davanti proprio a Ciro Immobile (cinque). Numeri da capogiro che non gli sono bastati a strappare una convocazione con la Roja. Il ct della Spagna, Robert Moreno, non lo ha inserito nella lista dei giocatori che affronteranno in questi giorni Malta e Romania per le qualificazioni ad Euro2020. Il numero 10 laziale approfitterà della sosta per ricaricare le batterie e concentrarsi sulla Champions League. Un obiettivo possibile, anche grazie alle sue giocate. Oggi non si è vito a Formello: riposo precauzionale, domani sarà regolarmente in campo.