Lazio, Luis Alberto e Leiva turisti per un giorno nella Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gettano le monetine come i turisti nella Fontana di Trevi, Lucas Leiva e Luis Alberto. I giocatori della Lazio si godono le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Simone Inzaghi ha concesso alla squadra due giorni liberi dopo la vittoria con la Fiorentina. Non convocati dalle rispettive nazionali, il brasiliano e lo spagnolo hanno indossato i panni dei visitatori per un giorno. Ieri è toccato a Leiva godersi le bellezze di Roma, oggi a Luis Alberto, che sta lavorando per superare una sospetta pubalgia che ne limita i movimenti in campo. Il numero 10 biancoceleste non conosce sosta: da sabato ha intensificato le sedute a domicilio con un fisioterapia, conosciuto ai tempi del Liverpool, per recuperare il prima possibile. Leiva, invece, non ha accusato alcun problema fisico, ma nelle ultime uscite non ha brillato. Il rendimento altalenante di alcuni compagni sembra averne condizionato le prestazioni.TEST SABATOntanto, Simone Inzaghi per mantenere alta la concentrazione ha programmato un’amichevole per sabato prossimo. Approfittando del break del campionato, il tecnico ha organizzato un test con un avversario di categoria inferiore per valutare anche la condizione di chi finora ha giocato meno.