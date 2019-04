Lazio, una giornata per Milinkovic e Luis Alberto

Sospiro di sollievo in casa Lazio per le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Una sola giornata per Milinkovic e Luis Alberto espulsi domenica nella gara contro il Chievo. Al serbo è stata data anche una multa di 10 mila euro.



Sono 10 i giocatori fermati per 1 turno dal giudice sportivo al termine della 14esima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si tratta di: Farago (Cagliari), Baselli (Torino), Ciano (Frosinone), Thiago Cionek (Spal), Cristante (Roma, Locatelli (Sassuolo), Veloso Pinto (Genoa), Zaniolo (Roma).



Duemila euro di ammenda per l'Empoli per «lancio di fumogeni» da parte di alcuni suoi tifosi. 10mila euro di ammenda anche per il tecnico dell'Atalanta Gasperini per «aver platealmente contestato una decisione arbitrale rivolgendo una espressione irrispettosa» nei confronti del direttore di gara.



Ultimo aggiornamento: 17:50





