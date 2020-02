Lazio, Luis Alberto insegue il sogno scudetto: «Ora non fermiamoci»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«#NoStop». Lo scrive sui social, lo dice nello spogliatoio, Luis Alberto. "El Mago" festeggia su Instagram la vittoria di ieri contro la Spal e punta dritto allo scudetto: «E altri tre punti! È sempre una gioia ottenere una vittoria in casa. Continuiamo a lavorare». Il tricolore non è l'obiettivo stagionale, ma non provarci sarebbe un peccato. Lo sa bene l'ex Siviglia che ora sogna il grande colpo. La gara contro l'Hellas Verona, in programma mercoledì sera, è già nel mirino. Domenica, invece, ci sarà la trasferta di Parma. Due sfide da non sbagliare per continuare a sognare. In caso di vittoria contro la squadra di Juric, la Lazio sarebbe seconda a meno due punti dalla Juventus capolista. Un traguardo quasi impossibile da pronosticare all'inizio dell'anno, anche se il presidente Claudio Lotito ci aveva visto lungo. In estate il numero uno laziale ha stanziato un premio in caso di scudetto: una cifra che potrebbe essere aumentata per "ingolosire" ancor di più i propri giocatori.