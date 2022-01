Lazio, seduta senza Luis Alberto. Sarri perde Acerbi fino alla pausa

Archiviata la sconfitta di San Siro contro l’Inter la Lazio è tornata subito in campo. I biancocelesti si sono ritrovati stamani per dare il via alla settimana che porterà alla sfida di sabato alle 18 contro la Salernitana. Sarri potrà tornare a preparare una gara con più calma rispetto alle pressanti scadenze imposte dal calendario per le quali si è spesso lamentato: «Quando si gioca molto si gioca male. Poi credo sia frustrante anche per noi allenatori, siamo diventati dei registi televisivi: si allena solo coi filmati».

Lazio, la ripresa a ranghi ridotti: confermato lo stiramento per Acerbi

Nel giorno del suo 63esimo compleanno quindi l’allenatore biancoceleste ha guidato i suoi calciatori sul campo Fersini di Formello in una seduta divisa tra una prima fase atletica e una seconda tecnica conclusasi con una partita a campo ridotto. Tra i protagonisti dell’allenamento mattutino c’erano tutti coloro che non sono scesi in campo contro l’Inter oppure sono subentrati nella seconda frazione come Leiva, Zaccagni e Lazzari. Niente seduta invece per Luis Alberto nonostante l’ingresso al 68’ al posto di Basic. Semplice gestione delle forze per il "Mago". Oltre i titolari contro i nerazzurri non si è visto ovviamente Acerbi. Gli accertamenti hanno confermato lo stiramento di secondo grado al flessore della coscia sinistra: Sarri perde così il proprio Leone per circa un mese, ma non è da escludere un tentativo per riaverlo a disposizione contro la Fiorentina. Infine assente anche Akpa Akpro. Il centrocampista è partito per disputare la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. L’appuntamento in campo è fissato per mercoledì con una doppia seduta. Domani è previsto un giorno di riposo.