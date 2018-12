Lazio, Luis Alberto: «Dobbiamo continuare così». Cataldi: «Avanti con determinazione»

Ultimo aggiornamento: 17:38

Festa e gioia social. I calciatori della Lazio si godono il successo di ieri contro il Cagliari per 3-1 anche sul web. «Tutti uniti andiamo avanti a testa alta» scrive su Instagram Milinkovic, autore del gol del vantaggio. «Grande vittoria ragazzi, mancava da troppo tempo!! Continuiamo cosi: con questa forza, voglia e determinazione!» sottolinea, invece, Cataldi che dalla panchina non ha mai smesso di incitare i compagni. Sintetico e diretto il messaggio di Immobile: «Bravi tutti. Forza Lazio sempre!». Insomma, nello spogliatoio è tornato l’entusiasmo. Il modo migliore per preparare la sfida con il Bologna, in programma al Dall’Ara il 26 dicembre. Simone Inzaghi spera di avere a disposizione Luis Alberto, che domenica è uscito nel secondo tempo contro il Cagliari per un affaticamento muscolare. Lo spagnolo farà di tutto per essere tra i convocati e intanto punta la Champions League: «Ora è il momento di continuare così e di essere ambiziosi! Non dobbiamo smettere di crederci».