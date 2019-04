Lazio, Luis Alberto carica via social: «Dipende ancora tutto da noi, crediamoci»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci sono due opzioni: crederci e guardare avanti perché ancora tutto dipende da noi, oppure cadere e mollare. Ho già scelto la prima! Forza Lazio». Suona la carica su Instagram Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio all’indomani del pareggio con il Sassuolo all’Olimpico indica la strada per inseguire il sogno Champions League. Dopo la sconfitta con la Spal, il pari con la squadra di De Zerbi rallenta la corsa al quarto posto, ma lo spagnolo non intende arrendersi e alza il tiro in vista dello sprint finale. Dello stesso avviso Francesco Acerbi. Il centrale biancoceleste sui social network non fa drammi per il risultato dell’Olimpico: «Abbiamo dato tutto, ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Adesso sono tutte finali e insieme possiamo farcela. Abbiamo bisogno di voi come sempre e ancora di più!». Insomma, niente è perduto e la testa è già al prossimo match in programma sabato sera a San Siro con il Milan. Uno scontro diretto che potrebbe rilanciare le ambizioni in classifica dei biancocelesti.