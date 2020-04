Luis Alberto: «Corro e nuoto verso lo scudetto. Gli assist per Immobile? Deve regalarmi un Rolex»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adelante verso lo scudetto.vuole cucirsi il tricolore sul petto. «Il campo e la palla mi mancano troppo - svela il trequartista della-. Mi sto allenando, faccio un po’ di corsa, piscina e palestra, ma sono le cose che mi piacciono meno». Lain casa dello spagnolo scorre tra attività fisica, qualche videochiamata e un po’ di tv, senza dimenticare la famiglia. «Con mia moglie Patricia facciamo yoga insieme, così la mente pensa di meno», raccontaalla radio ufficiale del club. Un modo sano di trascorrere il tempo durante l’emergenza per il«La testa ovviamente è al campionato. Quello sta succedendo non è colpa nostra - dichiara l’ex Siviglia -. Dobbiamo continuare con la stessa mentalità avuta fino a febbraio e lottare per i nostri obiettivi». In ogni caso, «prima viene la salute di tutti», ma resta il rammarico per aver dovuto interrompere «un anno positivo in cui stavo lavorando anche per raggiungere la maglia della nazionale spagnola». Se alla ripresa dei campionati, continuerà ad incantare come nei mesi passati, la convocazione non sarà un problema. Del resto anche conda oggetto misterioso è diventato un intoccabile: «Se mi piacciono di più gli assist o i gol? La vittoria, i tre punti, ma la mia qualità principale è fornire assist per i compagni, soprattutto quando fanno dei bei movimenti». Ne sa qualcosa, spesso imbeccato dai passaggi di Luis Alberto: «Se Ciro mi farà un regalo? Certo, ma dovrà spendere un po’ di soldi. Un Rolex andrebbe ben (ride, ndr)». Anche a distanza, i giocatori della Lazio scherzano: «Siamo una famiglia - ricorda il numero 10 -. Deve essere questo lo spirito fino alla fine per lottare per le prime posizioni».