Luis Alberto torna “pupo biondo” per ritrovare lo smalto del passato

Il vecchio look per non deludere più. Luis Alberto si aggrappa anche ai capelli per tornare a brillare. In attesa di stupire in campo, lo spagnolo sorprende tutti in allenamento sfoggiando di nuovo il biondo platino. Un’acconciatura già vista lo scorso anno, inaugurata alla vigilia della sua migliore stagione nella Lazio. Vittoria della Supercoppa italiana, convocazione in nazionale, 47 presenze, 12 gol e 21 assist in totale. Numeri che lo hanno incoronato “Mago” dalla chioma sfavillante. Qualcuno sostiene che il ritorno al passato sia dettato da fattori scaramantici. Luis, alle prese con una sospetta pubalgia, ha deluso nelle ultime uscite. Prestazioni lontane da quelle convincenti di appena un anno fa. Muso lungo, qualche rimprovero, la speranza di rinnovare il contratto e soprattutto la panchina. In campionato per due volte è rimasto a guardare (contro Genoa e Fiorentina all’Olimpico), mentre in Europa League è entrato a gara in corso nella disfatta di Francoforte. In dieci partite, tra coppa e Serie A, ha accumulato otto presenze, due gol e un assist. Un bottino tutt’altro che “Magic”. Per questo in tanti gli avevano chiesto di tornare al biondo, associato ormai a giocate spettacolari e numeri d’alta scuola. Un invito su cui l’ex Siviglia ha sempre riflettuto, fino alla decisione, arrivata nel weekend, di accantonare il moro per il «rubio». Il nuovo taglio doveva essere una sorpresa per i tifosi, svelata anzitempo dai canali ufficiali del club in occasione dell’allenamento. La scelta cromatica non è passata inosservata neanche a Formello, dove Luis ha scherzato con i compagni sulla sua testa da Super Saiyan. Tra i più fiduciosi per il ritorno di “Don Luis” c’è Ciro Immobile, che con lo spagnolo biondo ha fatto impazzire il mondo biancoceleste.