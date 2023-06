Lazio, Luis Alberto chiude raggiungendo un primato a Empoli e ora chiede un adeguamento a Lotito

La stagione andava chiusa in bellezza per il risultato dell’Inter contro il Torino e la Lazio a Empoli ha risposto presente. Un ultimo sforzo per andarsi a prendere un secondo posto meritato dopo quanto dimostrato durante il percorso in Serie A. Stavolta nello sprint decisivo i biancocelesti non hanno rallentato e in un colpo solo, oltre a tornare in Champions League, si sono anche presi anche il piazzamento più importante durante l’era Lotito.

Lazio, altra giocata top di Luis Alberto

Neanche a dirlo, ci ha pensato Luis Alberto a suggellare il 2022-23 con un’altra perla delle sue. Sponda di Immobile e destro da lontano che non lascia scampo al portiere e che vale il 2-0 definitivo, con tanto di dedica all’amico Sergio Rico. Si è trattato del 10° centro da fuori area dal 2016, altro primato che lo spagnolo si è preso in solitaria staccando Malinovskyi e che segue quello degli assist, 55 con quello per Romagnoli. Numeri da capogiro per il Mago, da possibile partente a punto fermo per Sarri, ma che a breve tornerà a bussare alla porta di Lotito.

Lo spagnolo chiede un ulteriore adeguamento

Negli ultimi anni Luis Alberto è sempre stato in bilico, anche per la grande voglia di tornare in Spagna. Prima ilstava per riportarlo a casa, poi (a novembre) ci ha provato il. Da lì però il numero 10 si è rimboccato le maniche e ha stregato Sarri a tal punto che non lo ha più tolto dal campo: 22 partite da titolare da gennaio in poi in Serie A, neanche conaveva trovato una continuità simile. Il Mago adesso si sente di nuovo un leader. Per questo tramite il suo agente chiederà a Lotito un adeguamento dell’ingaggio ai livelli di(3,5 milioni) con prolungamento fino al 2027, sbandierando al contempo un'offerta di una big dall'estero. Una richiesta importante visto la carta d'identità (classe 1992), che però non verrà presa in considerazione dalla società se prima non arriveranno offerte per il compagno di reparto serbo. La partita sta per cominciare.