Lazio, Luis Alberto annuncia il rinnovo: «Siamo a buon punto»

«Siamo a un buon punto per il rinnovo, credo arriverà presto». Aspetta, spera e si allena, Luis Alberto. Il fantasista della Lazio durante una diretta su Instagram rassicura i tifosi circa la sua permanenza in biancoceleste, «ma prima bisogna attendere che termini la vicenda del Coronavirus». L’intesa tra il club biancoceleste e i procuratori dello spagnolo per prolungare il contratto che scadrà a giugno del 2022 c’è già. Accordo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio che sfiorerebbe i 3 milioni di euro a stagione. Uno stipendio da top player, come per Milinkovic, Leiva e Immobile, per premiare la crescita dell'ex Siviglia. Sulla via del rinnovo anche Strakosha, Lulic e Parolo. Situazioni che verranno affrontate nei prossimi giorni, ma senza fretta, con l’obiettivo di prolungarli tutti gli accordi.

