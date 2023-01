Lazio, ufficiale Pellegrini in prestito con diritto di riscatto: il terzino atteso a Fiumicino in serata

La telenovela è terminata, la Lazio avrà il suo rinforzo. Dopo una lunga trattativa, Luca Pellegrini è ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Si attendeva la cessione di Fares, ma al momento il club capitolino lo ha chiuso in attesa della partenza in prestito del franco-algerino che nel frattempo si è anche allenato agli ordini di Sarri nel pomeriggio a Formello.

Lazio, fatta per Luca Pellegrini

Pellegrini arriva alla Lazio in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una prassi al momento, visto che non è da escludere una nuova formula in estate con accordo differente tra biancocelesti e Juventus. Quest’ultima dopo aver ottenuto la firma dell’Eintracht Francoforte per la rinuncia al prestito (i tedeschi lo hanno sostituito con Philipp Max del PSV), ha trovato l’accordo non Lotito. Il tanto richiesto terzino di piede mancino arriva quindi sul filo di lana. Il preferito del tecnico era Parisi dell'Empoli, ma sarebbe servito un esborso importante (almeno 15 milioni). Ecco perché alla fine il tecnico ha accettato l'arrivo dell'ex giallorosso per sopperire a una mancanza importante nella propria rosa. Pellegrini torna quindi in Italia dopo sei mesi in Germania e cercherà di guadagnarsi una conferma alla Lazio in estate. Il calciatore è atteso in tarda serata a Fiumicino.