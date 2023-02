Lazio, Luca Pellegrini in Paideia: visite mediche per il nuovo acquisto biancoceleste

Luca Pellegrini dopo lo sbarco all'aeroporto di Fiumicino si presenta anche al Paideia International hospital. Il terzino mancino tanto richiesto da Sarri alla fine è stato chiuso nel finale di calciomercato dalla Lazio. Molto entusiasta, Luca è arrivato in quella che è la sua città nella serata di ieri con tanto di abbraccio di tifosi e amici. «Sono molto contento di essere arrivato nella mia squadra del cuore» le prime parole dell’ex calciatore giallorosso, che si va così ad aggiungere a Pedro, Romagnoli e Cancellieri tra i calciatori con un passato nella Roma.

Lazio, visite mediche per Luca Pellegrini

Oltre alla colonia di calciatori italiani aumenta anche quella di tifosi biancocelesti a disposizione di mister Sarri, una scelta chiara di senso di appartenenza da parte del club. Stamattina Pellegrini si è recato alle ore 8:00 nella clinica di riferimento biancoceleste per svolgere le visite mediche di rito e controllare il polpaccio al quale si era infortunato di recente. Arriva alla Lazio in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, una formula che comunque verrà ridiscussa in estate tra i biancocelesti e Juventus, club di appartenenza del terzino.